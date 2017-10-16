وزير الداخلية العراقي يدعو مواطني كركوك للعودة إلى مدينتهم

بغداد - (أ ش أ):

دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، الأكراد من مواطني محافظة كركوك بالعودة لمناطقهم في المحافظة.

وقال الاعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية: "أدعوا المواطنين الكرد من اهالي كركوك بالعودة الى مدينتهم وعدم تركها"، مضيفا " الحكومة الاتحادية هي حكومتكم وستجدونها عوناً لكم ولن تفرق بينكم وبين أي من أبناء الشعب".

ودعا أعضاء مجلس النواب العراقي من أبناء محافظة الكركوك للنزول الى الشارع وأن يكونوا قريبين من أبناء المحافظة لإعطاء رسالة اطمئنان لأبنائها، مؤكدا أن الداخلية تعمل لأمن وخدمة الجميع ولن تفرق بين أحد.

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كركوك المكلف من قبل الحكومة العراقية راكان الجبوري، عن تكليف الشرطة المحلية والاجهزة الامنية الساندة ادارة الملف الامني في المحافظة ، موضحا ان إدارة المحافظة تتطلب تعاون جميع المكونات.

وقال الجبوري فى تصريح - أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن القوات المشتركة تمكنت من فرض السيطرة على المدينة بالكامل وهي من تدير الملف الأمني بالتعاون مع الشرطة المحلية والاجهزة الامنية الاخرى".

من جانبه أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العقيد افروسياو كامل، عن تطبيق حظر ليلى جزئي للتجوال فى المحافظة، مؤكدا انه لا داع للخوف بعد استقرار الأوضاع فى كركوك.

وتمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم، من السيطرة على جميع المنشآت الحيوية والطرق في محافظة كركوك بعد انسحاب البيشمركة منها.