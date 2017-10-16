بيان عاجل لـ«شريف إسماعيل» لتأخر إصدار لائحة قانون الاستثمار 40 يومًا

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تقدم النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان في يونيو الماضي، لافتًا إلى أن القانون الجديد نصّ فى إحدى مواده على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر القانون بحد أقصى سبتمبر 2017.

وأوضح، في بيانه العاجل، أنه بالرغم مرور 90 يومًا، إضافة إلى 40 يومًا إضافية منذ التصديق على القانون في يونيو الماضي، إلا أن اللائحة لم تصدر حتى اليوم مما يعطي صورة ذهنية سلبية للمستثمرين، حسب قوله، مضيفًا: «تمت مناقشة اللائحة بشكل استثنائى في اللجنة الاقتصادية، وتم التوافق عليها».

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ولفت إلي أن وزير المالية، ووزيرة الاستثمار، ومحافظ البنك المركزى، ومن قبلهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائم التوجيه في زياراته وأحاديثه المختلفة على أهمية الترويج للاستثمار وتذليل الصعاب أمام المستثمر، من خلال القانون ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن القوانين القديمة ما زالت مفعلة حتي الآن رغم كونها لا تساعد في جلب الاستثمارات، وكانت عائقًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، قائلاً: «ما أحوج مصر في هذه الفترة الدقيقة إلى الاستثمارات في كل القطاعات.. فلماذا التأخير؟».