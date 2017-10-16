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ضبط عاطل يستدرج الفتيات لسرقتهن عقب تخديرهن

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل يستدرج الفتيات لسرقتهن عقب تخديرهن

07:50 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط عاطل يستدرج الفتيات لسرقتهن عقب تخديرهن

أرشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات، اليوم الإثنين، من ضبط عاطل؛ لاتهامه باستدراج الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تخديرهن ثم سرقتهن داخل إحدى عربات القطارات المخزنة بأرصفة محطة سكك حديد طنطا.

البداية أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة برصيف محطة سكك حديد طنطا، تم الاشتباه في أحد الأشخاص صحبة فتاة داخل إحدى عربات القطارات المخزنة.

تبين أنه يدعى "س. ع."، 43 سنة، وأن الفتاة "أ. ن."، 19 سنة، في حالة عدم اتزان، وبمناقشتها، قررت أنها تعرفت على المتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما توجها للإسكندرية للتنزه، وفي طريق العودة بالقطار، وحال توقفه بمحطة طنطا، قدم لها عبوة عصير، وعقب تناولها شعرت بدوار وعدم اتزان، واصطحبها عقب ذلك للقطار المخزن.

وبتطوير مناقشة المتهم، اعترف بأنه استدرج الفتاة بقصد الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، وأنه قدم لها عبوة عصير بداخلها أقراص مخدرة مطحونة.

عُثر بحوزة المتهم على بطاقة رقم قومي و3 هواتف محمولة، ومبلغ 620 جنيهًا، وساعة يد حريمي، اعترف أنها متحصلات سرقة من إحدى السيدات صاحبة البطاقة، استدرجها بذات الأسلوب.

وباستدعاء صاحبة البطاقة، أقرت أنها تعرفت على أحد الأشخاص، وأثناء عودتها بصحبته بالقطار القادم من الإسكندرية، قدم لها علبة عصير، وعقب تناولها فقدت الوعي، ولدى إفاقتها عقب وصول القطار محطة طنطا اكتشفت سرقة هاتفي محمول وساعة يد حريمي و10 آلاف جنيه.

وبعرض المتهم عليها، تعرفت عليه، واتهمته بسرقتها عقب تخديرها، وتعرفت على المضبوطات الخاصة بها، وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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