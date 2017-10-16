محكمة أمريكية تدين مواطنًا بتهمة زرع قنبلتين في نيويورك العام الماضي

واشنطن - (أ ش أ):

أدانت محكمة أمريكية، اليوم الإثنين، مواطنا من ولاية نيوجيرسي بتهمة زرع قنبلتين في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية صيف العام الماضي ؛ ما أسفر عن اصابة 30 شخصا بعد انفجار إحداهما وتناثر شظاياها داخل منطقة مزدحمة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية أن المحكمة أدانت الجاني أحمد خان رحيمي (29 عاما) - المولود في أفغانستان والذي يعيش في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي الأمريكية - بعد أسبوعين من محاكمته ، حيث شملت التهم الموجهة إليه استخدام سلاح للدمار الشامل ، بالإضافة إلى تنفيذ تفجير في مكان عام ، ويصل الحد الأقصى للعقوبة عن هذه التهم إلى السجن مدى الحياة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن المدعي العام قوله إن رحيمي اعتبر نفسه "جنديا في حرب مقدسة ضد الأمريكيين"، وأنه استلهم أداءه من تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" في تنفيذ هذين الإنفجارين.

تجدر الإشارة إلى أن القنبلة الأولى انفجرت في حي مانهاتن بنيويورك، وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا، بينما انفجرت الثانية بعد يومين بالقرب من محطة للقطارات في مدينة إليزابيث، أثناء محاولة خبراء المفرقعات إبطال مفعولها بواسطة إنسان آلي.