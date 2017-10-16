"الأونروا" تفتتح مدرسة بتمويل سعودي في رام الله

رام الله - (أ ش أ):

افتتح مدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية، سكوت أندرسون ومسؤول العلاقات الخارجية والمشاريع فيها منير منة مدرسة بنات الأمعري الأساسية بعد إعادة بنائها، في مخيم الأمعري للاجئين بمحافظة رام الله والبيرة.

وتم إعادة بناء المدرسة وتجهيزها وتأثيثها بتمويل بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، بمساهمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية.

ويعد هذا المشروع جزءاً من مساهمة قدرها 12.5 مليون دولار أمريكي مقدمة من السعودية ، من خلال اتفاقية تم التوقيع عليها في 20 من مايو عام 2015 ، وهدفت إلى إعادة تأهيل وتأثيث المدارس بشكل خاص في منطقة غور الأردن ، وإعادة تأهيل وحدات سكنية للاجئين في منطقة القدس ضمن إطار الإتفاقية نفسها.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، قال أندرسون إن المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الممولين اتساقاً مع الأونروا ومجتمع اللاجئين، كما أن إفتتاح المدرسة اليوم هو رمز آخر مرئي على دعمهم المستمر، موجها الشكر لصندوق التنمية السعودي على دعمه الكبير وعلى الشراكة الممتازة والمستمرة مع الأونروا".

وتبلغ مساحة المباني الجديدة لمدرسة الأمعري الأساسية للبنات 2.300 متر مربع، وسيستفيد من هذا المشروع 625 طالبة و28 موظفاً.