رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بـ"التأمين الصحي الشامل"

القاهرة- (أ ش أ):

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ومراجعة عدد من التعديلات والملاحظات الواردة عليه من مجلس الدولة، وذلك بحضور وزيرا الصحة والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الصحة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الهام، والارتقاء بمستوى أداء المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد من أهم الخطوات التي ستسهم في توفير خدمة صحية متميزة للجميع.