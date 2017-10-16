العبادي يأمر برفع علم العراق بالمناطق المتنازع عليها في كركوك

بغداد - (أ ش أ):

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها.

من جانبه، وجه وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - بحماية مواطني كركوك والشخصيات الكردية السياسية من أي اعتداء ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون وإحترام حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في وقت تناقل فيه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لاحتفال عشرات الأشخاص وسط محافظة كركوك ، بعد دخول القوات الأمنية الاتحادية العراقية إلى المحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وجه فجر اليوم القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبيشمركة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة بين البيشمركة والقوات العراقية.