وكيل وزارة الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي ليس معتمدًا على أمريكا

طهران - (أ ش أ):

أكد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية سيد محمد كاظم سجادبور أن الاتفاق النووي الإيراني هو إتفاق دولي وأن الجانب الأمريكي مهم للاتفاق، ولكنه ليس اتفاقا من جانب واحد مع الولايات المتحدة.

وقال سجادبور - في مداخلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الإثنين، إنه من المبكر التنبؤ بما سيفعله الجانب الأمريكي حيال الإتفاق النووي الإيراني لأن ما نراه في الجانب الأمريكي في صنع القرار هو وضع فوضوي ، وهذا الوضع الفوضوي يناقض إعلان المجتمع الدولي والإجماع الأوروبي بأن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ، كما أن هناك تأكيدا أيضا بالتزام طهران بالإتفاق وفقا لسبعة تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحول الموقف الذي قد يتخذه الكونجرس الأمريكي بشأن الإتفاق النووي، قال سجادبور أنه لا يمكنه التكهن بموقف أعضاء الكونجرس من الإتفاق، حيث أنهم كانوا يعارضون الإتفاق النووي الإيراني حينما تم التفاوض عليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أنهم حاليا يقولون إنه من الجيد الإستمرار في هذا الإتفاق ، موضحا أنه لهذا السبب وصف الوضع الأمريكي بالفوضوي.

وحول احتمالية فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، قال سجادبور إن الحرس الثوري جزء من الدستور الإيراني وجزء لا يتجزأ من نظام الدفاع والأمن الإيراني وليس مجرد حزب أو جماعة ، مضيفا أنه في حال تم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني فإن بلاده ستتخذ رد الفعل المناسب.