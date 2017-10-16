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طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

07:23 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ تزامنا مع بدء الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر "منتدى شباب العالم"، الذي يعقد في شرم الشيخ في 4 نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ويستمر 6 أيام ، تم تخصيص فرق من الخارجية والطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ.

صرحت مصادر بالمطار بأن توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني، بضرورة تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار ، لاستقبال الوفد المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم ، من المتوقع مشاركة حوالي 3 ألاف شاب، ويتم تنظيم مجموعات عمل وتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول ، وتقوم فرق العلاقات بالتنسيق مع للطيران بتسفيرهم إلى شرم الشيخ، كما يتم إنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

كما تقوم العلاقات بوضع لفتات المؤتمر على الطائرات المشاركة بنقل الوفود، وكذلك داخل صالات السفر والوصول بالمطار ليعلم الركاب بالمؤتمر وأهميته.

يتناول "منتدى شباب العالم"، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المحاور المهة التي تناقش قضايا تهم الشباب حول العالم، من بينها محور قضايا شبابية عالمية وتتضمن مناقشة قضايا الإرهاب، والتغيرات المناخية، والهجرة غير المنتظمة واللاجئين، ومحور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال ، ومحور الحضارات والثقافات، ومحور صناعة قادة المستقبل. كما تضم محاور جلسات المنتدى ،نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 60 شابا من مختلف دول العالم.

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