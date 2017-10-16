الصحة: 200 ألف حالة طلاق سنويا في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، إن إجمالي عدد المطلقين في مصر بلغ 710850 نسمة، وتزيد نسبة الإناث المطلقات بنسبة 64.9% عن الذكور بنسبة 35.1%، وربما كان ذلك بسبب عزوف المطلقات عن الزواج الثاني للاحتفاظ بحضانة أطفالهن.

وأشارت شوقي، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن نتائج التعداد أظهرت أن حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7%، وفي الريف 39.3%، وهناك 200 ألف حالة طلاق تقع سنويا، وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و 30 عاما.

وأكدت نائب وزير الصحة، ضرورة التوعية بالسن المناسب للزواج، للقضاء على الزواج المبكر والذي يكون بطليه أطفال، غير ناضجين عقليا ونفسيا وجسديا وعاطفيا، وغير قادرين عل ىتحمل المسئولية، ولذلك يرفع مجلسي السكان والطفولة والأمومة شعار "طفلة لا زوجة"، وتنفذ وزارتي الأوقاف والصحة والسكان دورات لتأهيل المقبلين علي الزواج والمتزوجين حديثا، مما يتضمنه من توعية وارشادات وأهم سُبل تقوية الروابط الأسرية، نتيجة لانتشار الأفكار والمفاهيم المغلوطة، ما جعل كثيرًا من الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية مشوشًا عليه.

وقالت: "أتألم بشدة من كون المتزوجين من الأطفال وصل عددهم إلي 122.464 طفل، منهم 4522 تحت سن 15 سنة، والكارثي أن عدد الأرامل منهم 1203، والمطلقات اللاتي فقدن حقوقهن 1189 حالة".

ولفتت د. مايسة شوقي، إلى أن أسباب الطلاق متنوعة ومنها ارتفاع الأسعار، وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين، وغياب المسؤولية، وإدمان المخدرات، وتدخل الأهل والأصدقاء في الحياة الزوجية، وينتج عنه تعرض الأطفال للعنف والإهمال والتسرب من التعليم والهروب لوضعية الشارع، والتشرد.