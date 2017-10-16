البنتاجون: ندعم وحدة العراق ويجب نزع فتيل التوتر بين بغداد وأربيل بالحوار
البنتاجون: ندعم وحدة العراق ويجب نزع فتيل التوتر بين بغداد وأربيل بالحوار
07:25 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس
واشنطن - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وحدة العراق، مشيرة إلى أن الحوار هو السبيل الأفضل لنزع فتيل التوتر بين بغداد وأربيل.
وذكر البنتاجون - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن النزاع بين بغداد وأربيل لا يؤثر على قدرة أمريكا في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، موضحا أن قوات التحالف الدولي الموجودة قرب كركوك غير معرضة لأي خطر.
ودعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي - في وقت سابق - قوات البيشمركة الكردية إلى أداء واجبها تحت إمرة القوات الاتحادية العراقية، وطمأن المواطنين في كردستان وكركوك بأن القوات حريصة على سلامتهم.
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