ترامب: آمل أن تترشح كلينتون في انتخابات 2020

واشنطن - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن أمله في أن تترشح هيلاري كلينتون للرئاسة مرة أخرى في 2020.

وأشارت كلينتون المرشحة المنافسة لترامب في انتخابات الرئاسة 2016 كمرشحة للحزب الديمقراطي إلى أنها لا تعتزم الترشح للمنصب في المستقبل بعد هزيمتها الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، كتب ترامب ـ في تغريدة نقلتها صحيفة (واشنطن فري بيكون) الأمريكية اليوم الإثنين - إنه يأمل في أن تشارك كلينتون في الإنتخابات الرئاسية القادمة عام 2020.

وقال لقد سُئلت مؤخرا عما إذا كانت هيلاري كلينتون ستترشح في عام 2020 ؟، وجوابي هو آمل ذلك".