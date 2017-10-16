نتنياهو عن الهجوم على سوريا: سوف نضرب كل من يحاول إيذاءنا

تل أبيب - (د ب أ):

تعليقا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على سورية اليوم الاثنين، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرب كل من يحاول إيذاء إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان إن سياستنا واضحة، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأضاف كل من يحاول إيذاءنا، سوف يتعرض للضرب. واليوم حاولوا ضرب طائراتنا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وتابع نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تصرف "بدقة وسرعة" ودمر ما يلزم تدميره. وسنواصل العمل كما هو مطلوب لحماية امن اسرائيل.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية السورية شرق دمشق اليوم الاثنين، وذلك بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو على طائرة إسرائيلية كانت في /مهمة تصوير اعتيادية/ في الأجواء اللبنانية صباح اليوم".

وبينما أكد المتحدث أن الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها بسلام، حمل "النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا".

وأضاف :"نعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزاز سوري وخط أحمر لن نسمح بحدوثه".

وقال: "ليست هناك أي نية للتصعيد رغم استعدادنا لأي تطور، وننصح بعدم اختبار عزمنا وتصميمنا".

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بطلعات جوية للتصوير أو لضرب اهداف في سورية يعتبرها تشكل تهديدا للدولة العبرية.