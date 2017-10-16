أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو عن الهجوم على سوريا: سوف نضرب كل من يحاول إيذاءنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نتنياهو عن الهجوم على سوريا: سوف نضرب كل من يحاول إيذاءنا

07:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

نتنياهو عن الهجوم على سوريا: سوف نضرب كل من يحاول إيذاءنا

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):
تعليقا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على سورية اليوم الاثنين، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرب كل من يحاول إيذاء إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان إن سياستنا واضحة، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست".

وأضاف كل من يحاول إيذاءنا، سوف يتعرض للضرب. واليوم حاولوا ضرب طائراتنا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا.

وتابع نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تصرف "بدقة وسرعة" ودمر ما يلزم تدميره. وسنواصل العمل كما هو مطلوب لحماية امن اسرائيل.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية السورية شرق دمشق اليوم الاثنين، وذلك بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو على طائرة إسرائيلية كانت في /مهمة تصوير اعتيادية/ في الأجواء اللبنانية صباح اليوم".

وبينما أكد المتحدث أن الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها بسلام، حمل "النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا".

وأضاف :"نعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزاز سوري وخط أحمر لن نسمح بحدوثه".

وقال: "ليست هناك أي نية للتصعيد رغم استعدادنا لأي تطور، وننصح بعدم اختبار عزمنا وتصميمنا".

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بطلعات جوية للتصوير أو لضرب اهداف في سورية يعتبرها تشكل تهديدا للدولة العبرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وسائل إعلام سورية: "النصرة" تسلم مطار "تفتناز" العسكري للقوات التركية

    أخبار

  • متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية

    أخبار

  • سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بطارية صواريخ تابعة للجيش السوري شرق دمشق

    أخبار

  • نتنياهو يقرر مراقبة التمويل الاجنبي لمنظمات "تعمل ضد" الجيش الإسرائيلي

    أخبار

إعلان

7c3934490a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال