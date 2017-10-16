ترامب بصدد اتخاذ إجراء بشأن الاتفاق النووي مع إيران
ترامب بصدد اتخاذ إجراء بشأن الاتفاق النووي مع إيران
07:19 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ إجراء بشأن الاتفاق الدولي مع إيران لأنه سئم من تحقيق منفعة على حسابه".
وقال ترامب خلال اجتماع وزاري بعد أيام فقط من إعلانه السياسة الجديدة لإدارته حيال إيران، إنه في انتظار تحرك الكونجرس لتعديل التشريع الأمريكي الخاص بإيران الذي يرافق خطة العمل الدولية المشتركة الشاملة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإجراء قد يؤدي إلى تحسين الاتفاق أو انسحاب الولايات المتحدة منه وهو الأمر الذي قد يقول بعض الناس أنه أكثر احتمالا.
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