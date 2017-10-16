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تركيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات شمال العراق

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مصراوي Masrawy

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات شمال العراق

07:12 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات شمال العراق

تركيا تغلق مجالها الجوي أمام رحلات شمال العراق

إسطنبول - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم التركية بكير بوزداغ، اليوم الاثنين، إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية القادمة من شمال العراق، وذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء وجلسة لمجلس الأمن الأعلى برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتصاعد التوتر نتيجة للاستفتاء الكردي على الاستقلال الذي أجري الشهر الماضي.
وحظرت تركيا الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق بعد هذا الاستفتاء الذي أكدت رفضها له، كما اتخذت إيران خطوة مماثلة.

وتشعر انقرة بالقلق من أن التحركات باتجاه استقلال كردستان العراق قد تؤجج الحركات الانفصالية لدى السكان الاكراد في تركيا القائمة منذ عقود.

وقال مسؤولون في مطار اربيل في وقت سابق إنه تم تعليق الرحلات التجارية الدولية اعتبارا من الشهر الماضي نتيجة الحظر الذي فرضته الدول المجاورة.

وكان اردوغان قد أشار إلى أن تركيا ستغلق المجال الجوي وتغلق الحدود الى المنطقة الكردية.

كما قال بوزداغ إن الحكومة التركية تريد تسليم معبر ابراهيم خليل الحدودي بين العراق وتركيا إلى بغداد مضيفا أن العمل جار في هذا الصدد. وتسيطر السلطات الكردية العراقية حاليا على المعبر.

وقد اعربت تركيا عن تأييدها للتحركات العسكرية العراقية التي بدأت الليلة الماضية للسيطرة على مدينة كركوك المتنازع عليها من القوات الكردية العراقية. واعربت وزارة الخارجية عن تأييدها "للوحدة السياسية للعراق ووحدة أراضيه".

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