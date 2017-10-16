5 مصابين في سقوط مصعد من الطابق الرابع بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوط مصعد كهربائي في الطابق الرابع بعقار في منطقة مشعل بمدينة المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بورود بلاغ بسقوط مصعد كهربائي في عقار بمنطقة مشعل.

انتقلت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء مروان عبد المعطي مدير إدارة الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط المصعد بسبب الحمل الزائد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح.

نُقل المصابون إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة.​