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المشدد 3 سنوات لـ"زاوية" شرع في قتل شخص أثناء مشاجرة في المطرية

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مصراوي Masrawy

المشدد 3 سنوات لـ"زاوية" شرع في قتل شخص أثناء مشاجرة في المطرية

06:58 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - أنس بنداري:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، المتهم "عادل س."، وشهرته "زاوية"، بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل شخص أثناء تشاجره معه بسلاح ناري، "بندقية خرطوش"، بمنطقة المطرية.

كما أمرت المحكمة بتحريز السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

كانت تحقيقات النيابة كشفت، أن المتهم "عادل س."، وشهرته "زاوية"، أحدث عمدًا بالمجني عليه "محمد عطية محمد"، وأعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا، حال استخدام المتهم سلاح ناري وإصابته أثناء مشاجرة في منطقة المطرية.

ووجهت النيابة للمتهم، إحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، والشروع في قتل شخص.

بداية الواقعة ترجع أثناء تشاجر المتهم مع المجني عليه بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها "زاوية" باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأطلق عيار في مواجهة المجني عليه إلا أنه أصيب في أماكن متفرقة بجسده.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبسه واحالته للمحكمة الجنائية والتي قضت بحبسه 3 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل شخص وإحراز سلاح بدون ترخيص.

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