الأزهر: مرتكبو هجوم البنك الأهلي بالعريش تجردوا من الإنسانية

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشَّريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الاثنين، مقر البنك الأهلي في مدينة العريش، بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وأحد أفراد الأمن الإداري بالبنك وإحدى المواطنات، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين كانوا بالمنطقة.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له الاثنين، أن هذا الهجوم الغادر دليل جديد على تجرد مرتكبيه من أدنى درجات الرحمة والإنسانية، واستحلالهم للدماء والأموال، وسعيهم للفساد في الأرض، ما يستوجب التعامل معهم بكل حزم، مجددًا دعمه لكافة الجهود التي تقودها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على جماعات الإرهاب.

وتقدّم الأزهرُ الشريف بخالص العزاء لوزارة الداخلية وجنودها البواسل، ولأسر الشهداء، داعيًا المَوْلى -عَزّ وجَلّ- أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظَ مصر من كلِّ مكروه وسوء.