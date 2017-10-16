بوتين يمنح رئيس مجموعة "مويت هينيسي" ميدالية بوشكين لجهوده في تعزيز الصداقة بين الشعوب
بوتين يمنح رئيس مجموعة "مويت هينيسي" ميدالية بوشكين لجهوده في تعزيز الصداقة بين الشعوب
06:46 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - (أ ش أ):
قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح رئيس مجموعة شركات "مويت هينيسي-لويس فويتون" برنارد أرنو ميدالية بوشكين الروسية.
وذكر الكرملين، اليوم الإثنين، أن رئيس مجموعة شركات "مويت هينيسي- لويس فويتون" برنارد أرنو قد مُنح ميدالية بوشكين على الخدمات في مجال تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب والنشاط المثمر الهادف للتقارب والإثراء المتبادل لثقافات الأمم والقوميات.
يُذكر أن برنارد ارنو احتل في سبتمبر الماضي المرتبة الأولى في قائمة أغنى الأشخاص في فرنسا - حسب صحيفة فوربس - حيث قُدرت ثروته بـ 41.5 مليار دولار.
وتقوم مجموعة شركات "مويت هينيسي – لويس فويتون" بإنتاج السلع الفاخرة، وتملك علامات تجارية مثل "هينيسي"، و"لويس فويتون" و"جيفينتشي" ، كما حصل أرنو سابقاً على لقب وسام الشرف الفرنسي ووسام الفنون والآداب على خدماته للشعب الفرنسي.
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