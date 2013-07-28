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تشييع جثمان أحد ضحايا "النصب التذكاري" في المحلة الكبرى

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تشييع جثمان أحد ضحايا "النصب التذكاري" في المحلة الكبرى تشييع جثمان أحد ضحايا "النصب التذكاري" في المحلة الكبرى

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف تصوير : ماهر العطار الأحد 28-07-2013 02:34

شيع الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية بالمحلة الكبرى، جثمان أحد ضحايا اشتباكات النصب التذكاري بالقرب من ميدان رابعة العدوية، يدعى عمر محمد جاد 20 عاما، طالب بكلية هندسة.

ردد المشيعون هتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "بالروح بالدم نفديك يا إسلام". وتوجهت المسيرة لدفن المتوفى بمقابر العائلة في سيدي خلف.

ونعى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الأحزاب الإسلامية الضحية، مطالبين منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق في ما أسموه "مجزرة النصب التذكاري".

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