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بوتين يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية امتثالاً لقرار أممي

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مصراوي Masrawy

بوتين يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على امتثالاً لقرار أممي

06:35 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

بوتين يوقع مرسومًا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية امتثالاً لقرار أممي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على مرسوم يقضي بفرض مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية، امتثالا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المرسوم جاء ومرفقاته في نحو 40 صفحة، ليوضح بعض التدابير التي اتخذت في عام 2007 بالتنسيق مع القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 14 أكتوبر 2006.

ويتضمن مرسوم العقوبات - الذي وقع عليه بوتين - قائمة تضم 11 مواطنا كوريا شماليا على صلة بالبرنامج النووي لـ بيونج يانج التي تخضع لعقوبات أممية، إلى جانب ضم القائمة لـ 10 شركات.

وأكد المرسوم على قائمة من المواد والمنتجات المحظور تصديرها إلى كوريا الشمالية، موضحا أن القيود تتعلق بشكل خاص ببعض السلع الفاخرة، بما في ذلك المفروشات والسجاد التي تزيد قيمتها على 500 دولار أمريكي، فضلا عن أدوات المائدة الخزفية التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 دولار.

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