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الأهالي يهتفون ضد الإرهاب خلال تشييعهم جثمان «شهيد العريش» بالبحيرة (صور)

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شيع الآلاف من أهالى قرية حي طلعت حرب بكفر الدوار فيي البحيرة، جثمان علي إبراهيم الدسوقي شهيد الواجب الوطنى بسيناء.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة كفر الدوار وأسرة البطل الراحل وأصدقاؤه وجيرانه، وسط هتافات معادية للإرهاب ومناهضة له كان منها: "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله" و"لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله".

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