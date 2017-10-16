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رئيس الوزراء يراجع تعديلات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي

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رئيس الوزراء يراجع تعديلات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي رئيس الوزراء يراجع تعديلات مجلس الدولة على قانون التأمين الصحي

التحرير

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عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين اجتماعًا لمتابعة الموقف الخاص بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ومراجعة عدد من التعديلات والملاحظات الواردة عليه من مجلس الدولة وذلك بحضور وزيرا الصحة والتخطيط ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وممثلى عدد من الجهات المعنية .

وأكد إسماعيل خلال الاجتماع، اهتمام بملف الصحة والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الهام والارتقاء بمستوى اداء المؤسسات التى تقدم هذه الخدمات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يعد من أهم الخطوات التى ستسهم فى توفير خدمة صحة متميزة للجميع .

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