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سفير الأرجنتين لشيخ الأزهر: لقاؤك مع بابا الفاتيكان حظى باهتمام كبير لدينا

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سفير الأرجنتين لشيخ الأزهر: لقاؤك مع بابا الفاتيكان حظى باهتمام كبير لدينا سفير الأرجنتين لشيخ الأزهر: لقاؤك مع بابا الفاتيكان حظى باهتمام كبير لدينا

التحرير

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إدورادو انطونيو فاريلا، سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة.

وهنأ "الطيب"، خلال اللقاء اليوم الإثنين، السفير الأرجنتيني بمناسبة توليه مهمته الدبلوماسية كسفير لبلاده بالقاهرة معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر مؤكدا أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لترسيخ السلام وثقافة الحوار في العالم، وذلك لإيمانه الكبير بأن السلام حق لجميع الناس، لافتا إلى أن الأزهر على استعداد لدعم سفارة الأرجنتين بالقاهرة.

وأعرب سفير الأرجنتين الجديد عن تقديره للجهود التي يقودها الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب، وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام، مشيدًا باللقاء التاريخي الذي جمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بمشيخة الأزهر، الذي حظي باهتمام وتقدير الشعب الأرجنتيني.

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