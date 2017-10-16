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رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: المساجين بيلعبوا رياضة.. ومفيش تعذيب (فيديو)

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رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: المساجين بيلعبوا رياضة.. ومفيش تعذيب (فيديو) رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: المساجين بيلعبوا رياضة.. ومفيش تعذيب (فيديو)

التحرير

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية لم تكن على علم بزيارة وفد البرلمان إلى منطقة السجون ببرج العرب، أمس الأحد، مشيرًا إلى أنهم وجدوا منظومة «محترمة» للغاية.

أضاف عابد، خلال تصريحات عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، «زرنا جميع المساجين ووجدنا مجموعة منهم بيلعبوا ، ومجموعة داخل العيادة للكشف الطبي، وأخرى في المكتبة».

تابع: «تأكدنا من حسن معاملة السجناء، وأنه لا يوجد تعذيب داخل السجون، هفضل أقول مفيش تعذيب داخل السجون المصرية.. السجون تابعة لوزارة الداخلية، وهي مؤسسة وطنية محترمة لا تقوم بمثل هذه المهاترات مع مواطنيها».

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واصل: «سنزور أوروبا وأمريكا بالفترة المقبلة وهنوريهم فيديوهات لمساجين وهم بيتكلموا، ومساجين وهما بياخدوا دكتوراه، ومسجون آخر بياخد عفو صحي، وآخر بيقول إنهم لا يتعرضوا لتعذيب».

أكد أن «كل المؤامرات والشائعات الخارجية ليس لها أساس من الصحة، كل الهدف ضرب ، والوقيعة بين الشعب العظيم وشرطته الباسلة التي تؤدي دورها الواجب عليها».

وكان وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زار، أمس الأحد، برئاسة علاء عابد، منطقة سجون برج العرب لتفقد أحوال السجناء، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم. 

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التحرير

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