مصرع موظف بماسبيرو صدمته سيارة في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

لقي موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون مصرعه، اليوم الإثنين، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمركز البدرشين.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بقرية مزغونة، ووجود متوفِ.

وكشفت معاينة العقيد علي عبد الرحمن، مفتش مباحث البدرين والعياط، أنه أثناء توجه رجب حسين جمعة 45 سنة، إلى مقر عمله، صدمته سيارة فر قائدها بالهرب.

تم نقل الموظف إلى مستشفى البدرشين المركزي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.