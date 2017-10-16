وسائل إعلام سورية: "النصرة" تسلم مطار "تفتناز" العسكري للقوات التركية

دمشق - (أ ش أ):

كشفت وسائل إعلام سورية عن أن فصيل "هيئة تحرير الشام" سلم الجيش التركي مطار (تفتناز) العسكري، ثاني أكبر قواعد المروحيات العسكرية في سوريا الواقع بريف إدلب الشمالي الشرقي.

وقالت الوسائل ـ وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الإثنين ـ إن (جبهة النصرة) المندمجة مع فصيل (هيئة تحرير الشام) سلمت الجيش التركي المطار العسكري دون حدوث أية اشتباكات.

من ناحية أخري ، ذكرت مصادر محلية في إدلب أن الجيش التركي بعد تمركز قواته في مطار تفتناز العسكري، أعلن أن المطار مطار "عسكري تركي".

يذكر أن تنظيم "جبهة النصرة" احتل مطار تفتناز العسكري عام 2013.

من جانبهم، أشار نشطاء سوريون إلى أن معسكر (وادي الضيف) ومطار (أبو الظهور) العسكري بإدلب هما الهدف القادم لإنتشار القوات العسكرية التركية.