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داعش يسلم أغلب أحياء دير الزور الشرقية للقوات السورية

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مصراوي Masrawy

داعش يسلم أغلب أحياء دير الزور الشرقية للقوات السورية

06:28 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

داعش يسلم أغلب أحياء دير الزور الشرقية للقوات السورية

داعش

دمشق - (د ب أ):

سلم تنظيم "داعش" أغلب أحياء مدينة دير الزور، الواقعة تحت سيطرته، للقوات الحكومية السورية، التي أمنت انسحاب مقاتليه إلى ضفة النهر الشرقية.

وقال مدير فرات بوست الإعلامية، أحمد الرمضان، لوكالة الأنباء الألمانية إن "مسلحي داعش سلموا أحياء شارع بورسعيد والرصافة والطحطوح المطار القديم والخسارات والكنامات بدون قتال، وانسحبوا إلى حويجة كاطع، ومنها إلى قرية الجنينة شرق نهر الفرات التي لا زالت تحت سيطرة التنظيم".

وأكد الرمضان أن الأحياء التي سلمها تنظيم داعش لقوات النظام لم تدخلها قوات النظام منذ نهاية عام 2011".

وبعد سيطرة القوات الحكومية على تلك الأحياء، يبقى عدد من الأحياء في مدينة دير الزور تحت سيطرة تنظيم داعش، وهي الحميدية والمطار القديم والعرضي وغسان عبود.

وكسرت القوات الحكومية السورية الحصار على مدينة الرقة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي، وواصلت تقدمها وسيطرت يوم أمس على مدينة الميادين أهم مدن ريف دير الزور الشرقي.

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