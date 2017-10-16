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نائب رئيس جامعة عين شمس: نعاني من الانفلات الإعلامي.. والشائعات تهدم المجتمعات​

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مصراوي Masrawy

نائب رئيس جامعة عين شمس: نعاني من الانفلات الإعلامي.. والشائعات تهدم المجتمعات​

06:22 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

نائب رئيس جامعة عين شمس: نعاني من الانفلات الإعلامي.. والشائعات تهدم المجتمعات​

فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس

 

كتب- محمد قاسم:

افتتح فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس، ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ندوة "مكافحة مخاطر الإنترنت وسبل مواجهتها" والتي ينظمها أسرة "من أجل " المركزية و"صوت طلاب مصر" تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبري للجامعة بجوار كلية الصيدلة.

وقال الشرقاوي، إن "الشائعة خبر أو نبأ غير صحيح يصل لأكبر قدر من الناس لتحقيق أهداف غير معلنة"، مشيرًا إلى أن "الشائعات تنتشر في المجتمعات ذات الثقافة والمستويات التعليمية المتدنية وعلينا دائما أن نفكر في الهدف من الشائعة حتى لا نقع فريسة لأغراضها".

وشدد على ضرورة تحري الشفافية من قبل صناع القرار وعرض الحقائق دون تزييف أو تجميل إلى جانب سرعة اتخاذ القرار والرد الفوري والعملي على الشائعة.

كما وجه "الشرقاوي"، بضرورة وجود مراكز لتسجيل ومتابعة الشائعات بكل هيئة ومؤسسة ووزارة لتسجيل ومتابعة الشائعات ودراسة الرأي العام من قبل متخصصون.

وتابع: "الشائعة مجال خصب لأعداء الوطن لاختراق أي مجتمع ومحاولة بث أي أفكار مغلوطة أو تأليب للرأي العام".

وأشار إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تعاني من انفلات واضح يحتاج لضبط حقيقي وتفعيل ميثاق للشرف الإعلامي.

وحذر الشرقاوي، الشباب من الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة وترديدها عن جهل وبدون علم، قائلاً: "أنت من تحدد ما ترغب في إدراكه ورؤيته".

 

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