أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مالطا: مقتل مدونة شهيرة في انفجار سيارة مفخخة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مالطا: مقتل مدونة شهيرة في انفجار سيارة مفخخة

06:20 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مالطا: مقتل مدونة شهيرة في انفجار سيارة مفخخة

رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات

فاليتا - (د ب أ):

أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن مدونة شهيرة قضت نحبها، اليوم الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة.

وتوفيت المدونة والكاتبة الصحفية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليتزيا إثر انفجار سيارتها بسبب عبوة ناسفة يشتبه أنها قنبلة في الساعة الثالثة مساءًا.

وذكرت الشرطة في موقع الانفجار أنهم حددوا هوية الجثة المحترقة داخل السيارة بأنها جثة جاليتيزيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد السوري: ارتفاع حصيلة تفجيرات وسط دمشق إلى 16 قتيلا

    أخبار

  • مقتل 4 انتحاريين من داعش على يد قوات الأمن العراقي بالأنبار

    أخبار

  • "السومرية نيوز": سيارة مفخخة تستهدف موكب قائد بالجيش العراقي بالأنبار

    أخبار

  • مقتل 10 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مطعم بمقديشو

    أخبار

إعلان

6c9439b30d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال