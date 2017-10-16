مالطا: مقتل مدونة شهيرة في انفجار سيارة مفخخة
مالطا: مقتل مدونة شهيرة في انفجار سيارة مفخخة
06:20 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات
فاليتا - (د ب أ):
أكد رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات أن مدونة شهيرة قضت نحبها، اليوم الاثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة.
وتوفيت المدونة والكاتبة الصحفية المالطية الشهيرة دافني كاروانا جاليتزيا إثر انفجار سيارتها بسبب عبوة ناسفة يشتبه أنها قنبلة في الساعة الثالثة مساءًا.
وذكرت الشرطة في موقع الانفجار أنهم حددوا هوية الجثة المحترقة داخل السيارة بأنها جثة جاليتيزيا.
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