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مقتل 4 قياديين من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 قياديين من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

06:19 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مقتل 4 قياديين من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

مقتل 4 قياديين من قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

دمشق - (د ب أ):

لقى 4 قياديين من قوات سورية الديمقراطية (قسد) حتفهم، في انفجار لغم في مدينة الرقة، اليوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري في قوات سورية الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية: "قتل أربعة قياديين وهم قائد لواء أسود الفرات فياض الشبلي ، وقائد قوات الاسايش في منطقة تل ابيض، وأحد قادة جبهة الرقة، وقائد أمني في انفجار لغم في مدينة الرقة".

وأكد المصدر العسكري أن المعارك مستمرة بين قوات قسد ومسلحي تنظيم داعش، الذين رفضوا الخروج من المدينة، حيث سيطرت قوات قسد على حارة البدو وحارة السخاني ،فيما تتواصل المعارك في حي القطار، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على الاحياء التي لا زالت تحت سيطرة عناصر التنظيم.

وكشفت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية أن حوالي 250 عنصراً من مسلحي داعش الأجانب، وأغلبهم من دول شرق آسيا، اتجهوا إلى ريف دير الزور الشرقي حيث وصلوا إلى بلدة الصور، التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، ومنها اتجهوا إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي".

وأكدت المصادر أن قوات سورية الديمقراطية نقلت جميع عائلات المقاتلين الأجانب، الذين خرجوا من مدينة الرقة، إلى مقر اللواء 93 في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

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