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متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية على سوريا

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مصراوي Masrawy

متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية على سوريا

06:17 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية على سوريا

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي

غزة - (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، اليوم الاثنين ، أن إسرائيل أبلغت بتفاصيل الغارة التي شنتها على العمق السوري وأسبابها، في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين، وبسبب عمل القوات الروسية في منطقة قريبة من موقع الاستهداف.

وقال المتحدث الإسرائيلي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية - " أبلغت إسرائيل روسيا بمعلومات عن غارة جوية في سوريا" ، لافتا إلى أن الهجوم وقع قبيل زيارة وزير الدفاع الروسي، اليوم الإثنين، إلى إسرائيل، مؤكدا أنه سيتم إطلاع الوزير على تفاصيل الغارة الإسرائيلية على سوريا.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بطارية للدفاعات الجوية السورية في موقع بشرق دمشق بعد إطلاق (صاروخ أرض/ جو) على طائرة إسرائيلية كانت في الأجواء اللبنانية صباحا.

وقال كونريكوس: "نحمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم ضد الطائرة وأي هجوم قادم من سوريا"، مشيرا إلى أن الطائرة الإسرائيلية استهدفت خلال قيامها بما وصفه بـ"مهمة استطلاع روتينية" في الأجواء اللبنانية، مضيفا أنه يعتقد الآن أن البطارية السورية تم تدميرها.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الحادث انتهى ولا نية للتصعيد العسكري، وإن استهداف مقاتلات إسرائيلية هو خط أحمر".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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