وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الأزمة السورية والتعاون العسكري

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، وصول وزير الدفاع، سيرجي شويجو، إلى إسرائيل، لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري مع نظيره الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ، إيجور كوناشينكوف، للصحفيين إن وزير الدفاع الروسي يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني خلال اللقاء، وقضايا الأمن الإقليمي"،بحسب وكالة سبوتنيك.

ومن المرتقب بحث المسائل المتعلقة بالحل في سورية خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

ويعد الوزير شويجو أول مسؤول روسي يشغل منصب وزير الدفاع يزور إسرائيل منذ سنوات.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، جاري كورين، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سورية، وأنها تعول على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق.

يذكر أن إسرائيل وروسيا قد وثقتا علاقاتيهما خلال الأعوام القلائل الماضية. والتقي نتنياهو وبوتين عدة مرات على مدار العامين الماضين.

وهناك تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الاجواء السورية.

وتقدم روسيا الدعم الجوي، انطلاقا من قاعدة حميميم، للقوات السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.

من جهة اخرى، يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية في سورية، كان اخرها اليوم الاثنين عندما هاجم بطارية صواريخ قرب دمشق.