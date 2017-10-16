أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الأزمة السورية والتعاون العسكري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الأزمة السورية والتعاون العسكري

06:16 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الروسي يصل إسرائيل لبحث الأزمة السورية والتعاون العسكري

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، وصول وزير الدفاع، سيرجي شويجو، إلى إسرائيل، لبحث الحل في سوريا والتعاون العسكري مع نظيره الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال ، إيجور كوناشينكوف، للصحفيين إن وزير الدفاع الروسي يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري والعسكري التقني خلال اللقاء، وقضايا الأمن الإقليمي"،بحسب وكالة سبوتنيك.

ومن المرتقب بحث المسائل المتعلقة بالحل في سورية خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

ويعد الوزير شويجو أول مسؤول روسي يشغل منصب وزير الدفاع يزور إسرائيل منذ سنوات.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، جاري كورين، أعلن، في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سورية، وأنها تعول على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق.

يذكر أن إسرائيل وروسيا قد وثقتا علاقاتيهما خلال الأعوام القلائل الماضية. والتقي نتنياهو وبوتين عدة مرات على مدار العامين الماضين.

وهناك تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الاجواء السورية.

وتقدم روسيا الدعم الجوي، انطلاقا من قاعدة حميميم، للقوات السورية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.

من جهة اخرى، يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية في سورية، كان اخرها اليوم الاثنين عندما هاجم بطارية صواريخ قرب دمشق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • متحدث اسرائيلي: سيتم إطلاع وزير الدفاع الروسي على تفاصيل الغارة الإسرائيلية

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

    أخبار

  • تقرير: استراتيجية الجديدة منعت مواجه وشيكة بين إيران وإسرائيل

    أخبار

إعلان

e8c38c4043.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"