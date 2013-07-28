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الحلقة (17) من "ميراث الريح": "الحاج إبراهيم" يُجري العملية ويفيق من غيبوبته

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الحلقة (17) من "ميراث الريح": "الحاج إبراهيم" يُجري العملية ويفيق من غيبوبته الحلقة (17) من "ميراث الريح": "الحاج إبراهيم" يُجري العملية ويفيق من غيبوبته

كتب : مروة مدحت الأحد 28-07-2013 01:13

في الحلقة 17 من مسلسل "ميراث الريح"، يعود "ثابت" إلى منزله ومناقشة أمور عمله مع زوجته "سلوى"، ويأمر النائب أن يتم الإفراج عن "رحمة" وتعود للمنزل بصحبة أخيها وأبيها، ويتم تحويل "صبري" إلى التحقيق بسبب فقدانه لأوراق مهمة، ويخبر "صبري" "سليم" بأمر تحويلهما هما الاثنان للتحقيق.

يخبر "رأفت" عائلة الحاج "إبراهيم الطيب" أن الطبيب الأجنبي سيصل اليوم، ويذهب "سليم" إلى المحامي الخاص بمجموعة شركات "الطيب" ويحكي له ما حدث معه ومع "سليم"، وتذهب "رحمة" إلى "عباس" في موقفه ويعرض عليها أن يشاركها، ويدخل "الحاج إبراهيم" إلى غرفة العمليات.

فيما تظل "فردوس"، زوجة "الحاج إبراهيم الطيب"، التي تقوم بدورها الفنانة عفاف شعيب، قلقة أثناء إجراء الحاج إبراهيم للعملية، وتستمر "رحمة" في طمأنة "الحاجة فردوس" وأبيها "الحاج عبدالله" و"مديحة"، وتنجح العملية التي أجراها "الطيب"، بينما يجتمع أولاد "الطيب" مع "رأفت" للاطمئنان على صحة أبيهم.

من ناحية أخرى، يبدأ التحقيق مع "صبري" و"سليم" بحضور كل من "ثابت" و"ماجد" و"المدير المالي"، وتطلب الحاجة "فردوس" من "رحمة" أن تتركها في المستشفى وتغادر لترتاح وترفض "رحمة"، وتتحدث "مديحة" مع "رحمة" عن مسألة زواجها بعد أن توفي زوجها الأول "جمال"، ويفيق "الحاج إبراهيم الطيب" من غيبوبته.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.

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