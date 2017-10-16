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السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين هجمات سيناء وتؤكد وقوفها بجانب مصر

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين هجمات سيناء وتؤكد وقوفها بجانب

05:55 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين هجمات سيناء وتؤكد وقوفها بجانب مصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة - (د ب أ)

أدانت السفارة الأمريكية في القاهرة الهجمات الأخيرة، التي شنتها الجماعات الإرهابية على قوات الأمن والشرطة والمدنيين، في شبه جزيرة سيناء.

وقالت السفارة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، "تأتي هذه الهجمات لتؤكد مرة أخرى خسة هذه الجماعات الإرهابية، على النقيض تمامًا من بسالة الضباط والمدنيين الذين يبذلون أرواحهم في أداء واجبهم لحماية مواطنيهم".

وأعربت سفارة الولايات المتحدة عن تعاطفها وتعازيها للشهداء والجرحى جراء هذه الهجمات الأخيرة، وعن أمنياتها بالشفاء السريع للمصابين، وقالت: "تقف الولايات المتحدة بقوة مع مصر، وستواصل وقوفها مع مصر والشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب".

يذكر أن مجموعات مسلحة استهدفت عدة نقاط تفتيش أمنية يوم الجمعة الماضي وأمس الأحد، إضافة إلى أحد البنوك اليوم الاثنين، شمالي سيناء، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الجيش ومدنيين.

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