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ضبط مراقب بميناء السخنة زور أوراق شحنة أغذية فاسدة

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مصراوي Masrawy

ضبط مراقب بميناء السخنة زور أوراق شحنة أغذية فاسدة

06:15 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط مراقب بميناء السخنة زور أوراق شحنة أغذية فاسدة

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت الرقابة الإدارية في محافظة السويس القبض على مراقب أغذية في ميناء السخنة، ووكيل إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بتهمة تصريف منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتزوير أوراق رسمية خاصة بالشحنة ومكان التخرين.

وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة في السويس بتصريف إحدى شركات الاستيراد والتصدير منتجات غذائية مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمعاونة موظف بالميناء.

وتنفيذًا للمتبع لا يتم الإبقاء على شحنات المواد الغذائية في الميناء نظرًا لعدم توافر أماكن تخزين لها، ويصدر تصريح بالإفراج عنها تحت التحفظ، ومن ثم تنقل إلى مخزن خارج الميناء.

إلا أن تحريات أعضاء الرقابة، تحت إشراف اللواء مهند حسين مدير مكتب الرقابة في السويس، كشفت أن "أحمد. ع" مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، اتفق مع "زينب. ف" وكيلة الشركة المستورة، وحرر موافقة بتوافر مخزن مطابق لمواصفات التخزين لنقل الشحنة إليه، وهو ما تم بناء عليه الإفراج عن الشحنة دون تحفظ.

وبتتبع مكان المخزن، تبين أن المكان وهمي ولا توجد أي مخازن وأن المعاينة التي أجراها مراقب الأغذية مزورة، وأن الشركة وزعت الرسالة التي تضم 20 طن مواد غذائية على السوق المحلي، دون الحصول على تصريح بسلامتها.

وجاءت نتيجة الفحص بعدم سلامة الأغذية وغير مطابقتها للمواصفات، وضرورة إعدامها أو إعادة تصديرها لدولة المنشأ.​

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