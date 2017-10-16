بالصور.. جامعة بنها تدشن حملة "علشان تبنيها" دعمًا للسيسي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، اجتماعين متتاليين لتدشين حملة "علشان تبنيها"؛ دعمًا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر الاجتماع الأول الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الاقسام، بينما ضم الاجتماع الثاني عددًا كبيرًا من القيادات الإدارية والعاملين بالجامعة.

وقال القاضي إن تدشين الحملة "يأتي في اطار المبادرات المتميزة التي انفردت جامعة بنها بطرحها منذ سبتمبر من العام الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا". وأرجع ذلك إلى "إيمان القائمين على الجامعة بإطلاق هذه المبادرات في مختلف المجالات لصالح المواطنين".

أضاف القاضي أيضًا أن المبادرة تأتي "اقتناعًا بضرورة استمرار الرئيس على رأس مسيرة الوطن للإعداد للمستقبل، وتحقيقًا لرغبة أغلب العاملين بالجامعة الذين أرادوا نقل أصواتهم ورغبتهم إلى القيادة السياسية". ​