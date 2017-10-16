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"تضامن أسوان" تجازي مشرفتي حضانة في واقعة "الطفلة بشرى"

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مصراوي Masrawy

"تضامن أسوان" تجازي مشرفتي حضانة في واقعة "الطفلة بشرى"

05:53 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قررت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة أسوان مجازاة مشرفتي حضانة "النهضة النسائية" بخصم يومين، لمسؤوليتهما عن واقعة إهمال وتقصير أدت إلى إصابة الطفلة "بشرى أحمد محمود" البالغة من العمر عامًا و4 أشهر.

وأوضح محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تلقى شكوى من أسرة الطفلة "بشرى" بتعرضها للضرب والتعذيب داخل حضانة "النهضة النسائية" بالسوق التجارى في مدينة أسوان، وأن والد الطفلة حرر بذلك المحضر رقم 15687 جنح قسم أول أسوان لسنة 2017.

وأضاف وكيل التضامن أنه بعد تكليف لجنة بتقصي الواقعة تبين أن الطفلة سقطت في مكان ضيق ما بين حائط وخزانة موجود بالحضانة، وأن إصاباتها ناتجة عن ذلك، وأن الواقعة بها شبهة إهمال.

وفيما توجهت مشرفة الحضانة إلى منزل الطفلة لتقديم الاعتذار لأسرتها، قررت مديرية التضامن مجازاتها و"دادة" بالحضانة بخصم يومين بعد استدعائهما للتحقيق، مع مراجعة أعمال الحضانة، وحرمانها من المعونة التي تصرف بشكل سنوي للجمعيات الأهلية لمدة عام.​

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