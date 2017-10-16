«هو احنا نطول نموت شهداء».. صديق «شهيد العريش» يكشف آخر كلماته مع بطل سيناء

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بكلمات مؤثرة، ودَّع أحد أصدقاء الشهيد أسامة فراج الشنوانى الذى استشهد مع 5 آخرين خلال تصديهم لمجموعة من العناصر الإرهابية في وسط سيناء أمس الأحد.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بعد سماعهم خبر استشهاد ابن القرية أسامة فراج محمد أحمد الشنوانى في الهجوم الإرهابي.

ونشر علاء السيد صديق الشهيد حوارا دار بينه والبطل الراحل قبل انتهاء إجازته الأخيرة، إذ كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": «كل شىء النهاردة بارد وساقع زى الجليد، إلا دموع سخنة سالت من أم ربت وشالت، ولما ضحكت النهاردة قالوا لها ابنك شهيد، الله يرحمك يا كابتن أسامة والله أنا مش مصدق نفسى، لسة كنت واقف معايا من قريب وبتضحك ولما جيت أمشى وأسيبك قولتلك خالى بالك من نفسك، لقيتك بتقول ياعم سيبها ع الله محدش واخد منها حاجة، هو احنا نطول نموت شهداء، يعني لا هتبقى دنيا ولا آخرة».

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وأوضح صديق الشهيد أنه تأثر بكلماته التي ما زالت يتردد صداها في أنه، مستطردا: «كلمتك لسة بترن فى ودنى زى ما تكون لسه قايلها دلوقتى، عشت بطل ومت راجل رافع رأسك وبتدافع عن أرضك وعرضك ربنا يصبر أهلك على فراقك يا صحبى».

وشّيع الآلاف من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر اليوم جثمان أسامة الذي استشهد مع 5 آخرين من زملائه خلال تصديه لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد، في جنازة عسكرية.