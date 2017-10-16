أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«هو احنا نطول نموت شهداء».. صديق «شهيد العريش» يكشف آخر كلماته مع بطل سيناء

Google+ Print
«هو احنا نطول نموت شهداء».. صديق «شهيد العريش» يكشف آخر كلماته مع بطل سيناء «هو احنا نطول نموت شهداء».. صديق «شهيد العريش» يكشف آخر كلماته مع بطل سيناء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 

بكلمات مؤثرة، ودَّع أحد أصدقاء الشهيد أسامة فراج الشنوانى الذى استشهد مع 5 آخرين خلال تصديهم لمجموعة من العناصر الإرهابية في وسط سيناء أمس الأحد.

وسادت حالة من الحزن بين أهالى قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف بعد سماعهم خبر استشهاد ابن القرية أسامة فراج محمد أحمد الشنوانى في الهجوم الإرهابي. 

ونشر علاء السيد صديق الشهيد حوارا دار بينه والبطل الراحل قبل انتهاء إجازته الأخيرة، إذ كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": «كل شىء النهاردة بارد وساقع زى الجليد، إلا دموع سخنة سالت من أم ربت وشالت، ولما ضحكت النهاردة قالوا لها ابنك شهيد، الله يرحمك يا كابتن أسامة والله أنا مش مصدق نفسى، لسة كنت واقف معايا من قريب وبتضحك ولما جيت أمشى وأسيبك قولتلك خالى بالك من نفسك، لقيتك بتقول ياعم سيبها ع الله محدش واخد منها حاجة، هو احنا نطول نموت شهداء، يعني لا هتبقى دنيا ولا آخرة».

شاهد أيضا

وأوضح صديق الشهيد أنه تأثر بكلماته التي ما زالت يتردد صداها في أنه، مستطردا: «كلمتك لسة بترن فى ودنى زى ما تكون لسه قايلها دلوقتى، عشت بطل ومت راجل رافع رأسك وبتدافع عن أرضك وعرضك ربنا يصبر أهلك على فراقك يا صحبى».

منشور الفيس بوك

وشّيع الآلاف من أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر اليوم جثمان أسامة الذي استشهد مع 5 آخرين من زملائه خلال تصديه لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد، في جنازة عسكرية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»