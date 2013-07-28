الحلقة (15) من "الركين": "رينا" تبدأ في كشف "سميح" أمام خطيبته "إنجي"

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 01:22

بدأت الحلقة 15 من مسلسل "الركين" بمقابلة بين "سميحة" و"المخرج طارق"، الذي وعدها بإسناد أحد الأدوار لها، ويعجب بجمالها ويبدأ بتدريبها وتعده بتنفيذ كل تعليماته لتستكمل مشوار التمثيل بنجاح.

كما تناولت الحلقة استمرار "سميح" في خططه المريبة، فيقوم بالاتفاق على تركيب كاميرات وميكروفونات من أحدث الأنواع داخل مكتبه ومنزله لتسجيل بعض المقابلات التي يُجريها، وتنتقل الحلقة إلى "شفيق" الذي يستمر في إخفاء أمواله المختلسة، ويزداد شك "جنيدي"، بواب العمارة وصديق "جيكا"، في وجود شيء مريب وراءه، وفهمت "رينا"، ابنة خالة "إنجي"، خطيبة "سميح"، ألاعيب وخطط "سميح" الرخيصة من أجل الوصول لأهدافه، وتقنع "رينا"، بنت خالتها، بإعطائها الفرصة لكشف خطيبها "سميح" فتوافق "إنجي".

فيما أصرت "فوقية"، شقيقة جيكا، على استكمال حياتها بشكل طبيعي وقررت أن تواصل تعليمها حتى تتخرج من الجامعة، ويواصل "فوزي"، مدرس الألعاب، احتياله على كل من حوله، فيأتي الدور على صاحبة إحدى الجمعيات الخيرية التي يخدعها وتقع في حبه فيستغل هذا أسوأ استغلال، وتبدأ "رينا" خطتها لكشف "سميح" فتكون أولى خطواتها هي الذهاب إليه في مكتبه ومحاولة التقرب منه، ويرحب "سميح" بهذا، ويبدأ في كشف نفسه للجميع.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته محمد متولي ومفيد عاشور ومحمود الجندي وإيمان العاصي وأحمد خليل، إلى جانب أبطال المسلسل محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وأحمد وفيق.