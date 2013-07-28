الحلقة (16) من "الركين": "رينا" تكشف حقيقة "سميح" أمام خطيبته.. و"جيكا" يغضب لعمل "تهاني" عنده

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 01:29

بدأت الحلقة 16 من مسلسل "الركين"، باكتشاف تهاني، حبيبة جيكا، لغيرتها عليه للمرة الأولى، حينما عاملته بلطف شديد وقدمت له إحدى السيدات مبلغا ماليا نظير مساعدته لها في ركن سيارتها، ولكن تهاني تحاول طرد هذا الإحساس والاهتمام بعملها الجديد فقط.

وتكشف رينا حقيقة سميح أمام خطيبته إنجي بعد أن قامت بتسجيل كل شيء دار بينهما وإسماعه لإنجي، فتدرك أن حب سميح لها كان مزيفا ولا يهدف إلا لمصلحته الشخصية، وتنتقل الحلقة إلى جيكا الذي يعاتب سميحة ويطالبها بعدم المجيء لزيارة المخرج طارق إلا بعلمه لعدم معرفة سميح بوجودها بالقرب منه وصب جم غضبه على جيكا، وينصح جيكا صديقه جنيدي بالإرشاد عن مكان شفيق، الذي هرب بمبلغ مالي كبير من الخليج، لإخلاء مسؤوليتهما بشأنه، ويبدأ سميح في تنفيذ خطته الاستخباراتية فيشرع في تركيب الكاميرات والميكروفونات بشقته الجديدة ويعرف كل شيء عن أنظمة تشغيلها، وتنتقل الأحداث إلى فوزي الذي يعرف حقيقة شفيق واختلاسه لأموال الخليج وينوي سرقته ويحاول إقناع جيكا بالاشتراك معه في السرقة ولكن جيكا يرفض ذلك رفضا تاما، وتحاول رجاء إقناع سميحة بالعودة إلى سابق عملها المشبوه ولكنها ترفض ذلك، ويعرف جيكا ببدء تهاني العمل بمكتب سميح فيغضب غضبا شديدا ويعلم بنية سميح لعمل ذلك رغبة في إذلاله عن طريقها.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، بطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وأحمد وفيق وإيمان العاصي، ويشارك في بطولته مفيد عاشور ومحمد متولي ومحمود الجندي وأحمد خليل وسعيد طرابيك.