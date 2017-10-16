​وزير التموين يعلن تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية أول ديسمبر المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإثنين، قرارًا بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات لـ 25% بدلًا من 50%، وذلك بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد، استجابةً لمطالب البقاليين التموينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع المصيلحي، مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤوساء وأعضاء شعبة البقالة التموينية بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، فضلًأ عن حضور اللواء علاء الدين فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة.

وكشف وزير التموين، عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عُليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر وبنك الإسكان والتعميرالأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلًا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم" تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.

وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت، مؤكدًا أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك، فسيتم توجيه إنذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة ، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة، وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائياً.

وشدد الوزير على أن كل ما تم اتخاذه من اجراءات تهدف للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.