النيابة تتسلم تحريات الأمن الوطني في اتهام ٥ أشخاص بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب – صابر المحلاوي:

تسلمت نيابة حوادث شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد شرف، اليوم الاثنين، تحريات الأمن الوطني في واقعة اتهام ٥ أشخاص بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والأقباط بمنطقة أوسيم.

وطلبت النيابة من شركات الهاتف المحمول تقرير بالمكالمات الصادرة منهم والواردة إليهم.

وجاءت تحريات الأمن الوطني والتي كشفت النقاب عن أن المتهمين يمارسون نشاطهم في تحريض المواطنين ضد نظام الحكم، وضد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة، وتبين أن حسابهم " الفيس بوك" الخاص بهم، خلال فحصه أنهم ينتمون لجماعة لإخوان الإرهابية، ويتبعون الأفكار التكفيرية التي تبُيح الاعتداء على مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة وإهدار دم الأقباط، من أجل تعطيل تنمية الاقتصاد المصري.

البداية عندما وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطني، عن قيام متهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة وتكفير الأقباط.

تم استصدار إذن من المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، لإلقاء القبض عليهم، وتحركت قوة أمنية من ضباط الأمن الوطني بالتنسيق مع مباحث أوسيم ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لحين ورود التحريات التي أثبتت تورطهم في التخطيط والتحريض ضد مؤسسات الدولة.