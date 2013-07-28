الحلقة (17) من "الركين": "جيكا" يعمل خادما في بيت "سميح".. و"فوزي" يهدد "شفيق"

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 02:03

بدأت الحلقة 17 من مسلسل "الركين" بقيام فوزي، أستاذ الألعاب، باقتحام منزل شفيق وتهديده بإبلاغ الحكومة عن سرقته، ويطلب منه جزءا من هذه الأموال مقابل عدم فضحه، ويقبل شفيق ويعطيه الأموال وهو كاره لذلك.

وتتلقى سميحة اتصالا من المخرج طارق، ويبدي رغبته في زيارتها لبدء مساعدتها في مشوارها الفني، وتنتقل الحلقة إلى جيكا الذي يفاجأ بزيارة أخته فوقية له وتقديم اعتذارات مؤثرة له على ما ارتكبته وتحاول أن تقبل قدميه على أنه يقيمها ويأمرها بعدم الخضوع لأحد، وتعود الحلقة إلى سميح الذي يجهز الشقة التي طلبها منه أستاذه شوقي، الذي يأمره بتجهيز بعض الأمور الإضافية بها، فيما يتفق مع عميلته سونة على زيارته وحدها بتلك الشقة لترتيب بعض الأمور، ويقوم سميح باستدعاء جيكا وتكليفه بمهمة تنظيف شقته الجديدة ويملي عليه تعليمات مذلة فضلا عن كونه خادما له، ويستمر فوزي في التحايل على سوزان، التي وقعت في حبه، ويستغلها في كل مقابلة يجتمعان فيها، وتنتهي أحداث الحلقة بمفاجأة تتمثل في قدوم الشيخ الخليجي الذي سرق منه شفيق الأموال، فيصاب الأخير بذعر شديد عند اكتشاف ذلك.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، بطولة محمود عبدالمغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد وفيق، ويشارك في بطولته محمود الجندي ومحمد متولي ونهال عنبر وأحمد خليل وسعيد طرابيك.