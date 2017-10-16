الادعاء الأسباني يطالب باعتقال قائد شرطة كتالونيا بعد اتهامات بالتحريض
الادعاء الأسباني يطالب باعتقال قائد شرطة كتالونيا بعد اتهامات بالتحريض
05:10 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
جوسيب لويس ترابيرو
مدريد - (د ب أ):
ذكر ممثلو ادعاء اسبان خلال جلسة استماع في مدريد أنه يجب اعتقال رئيس شرطة إقليم كتالونيا، جوسيب لويس ترابيرو بناء على اتهامات بالتحريض، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وجاري استجواب ترابيرو إلى جانب نائب وقادة رابطتين مواليتين للاستقلال على صلة باحتجاجات الشوارع التي اندلعت يومي 20-21 سبتمبر في برشلونة.
وأفادت وكالة أنباء يوروبا نقلا عن مصادر قضائية بأن قاضيا سيبت في طلب الاعتقال بعد السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 جرينتش).
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