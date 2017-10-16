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بعد نشر "مصراوي".. مجازاة مشرفتي حضانة بأسوان لاتهامها بتعذيب رضيعة

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مصراوي Masrawy

بعد نشر "مصراوي".. مجازاة مشرفتي حضانة بأسوان لاتهامها بتعذيب رضيعة

05:01 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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أسوان – (مصراوي):

قررت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، اليوم الإثنين، مجازاة مشرفتي حضانة النهضة النسائية بخصم يومين، بسبب واقعة الإهمال والتقصير فى حالة الطفلة الرضيعة "بشرى أحمد محمود" البالغة من العمر عامًا و4 أشهر.

وأكد محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه تلقى شكوى من أسرة الطفلة "بشرى" بتعرضها للضرب والتعذيب داخل حضانة النهضة النسائية بالسوق التجارى بمدينة أسوان، وحرر والدها المحضر رقم 15687 جنح قسم أول أسوان لسنة 2017.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أنه أرسل لجنة تقصي فور إبلاغه بالواقعة، وتوصلت اللجنة إلى أن الطفلة دخلت إلى مكان ضيق ما بين الحائط ودولاب موجود بالحضانة، حتى تسبب ضيق المكان فى جرحها وإصابتها.

كان "مصراوي" نشر، الثلاثاء الماضي، قصة الطفلة بشرى واتهام والدها لمشرفي الحضانة بالتعدي عليها وتعذيبها وتقدمه ببلاغ للنيابة ضدهم.

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مصراوي Masrawy

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