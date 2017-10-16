سيدة تتسلل إلى مدرسة وتسرق قرطا ذهبيا من تلميذة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدرسة ميت العطار التابعة لإدارة بنها التعليمية، تسلل سيدة من خارج المدرسة، إلى داخل فصل بالصف الأول الابتدائي أثناء اليوم الدراسي، وسرقت قرطًا ذهبيًا من أذن تلميذة، ورغم محاولات المدرسين ضبط السيدة، إلا إنها لاذت بالفرار.

وحرر ولي أمر التلميذة محضرًا في مركز شرطة بنها، اتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال.

وتلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بلاغًا من ولي أمر التلميذة "إسراء إسلام عبدالهادي" في الصف الأول الابتدائي بمدرسة ميت العطار الابتدائية، يتهم فيه إدارة المدرسة بالإهمال بعد قيام سيدة بالدخول إلى المدرسه حتى فصل نجلته واستولت على قرطها الذهبي.

وجرى إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادثة، وسرعة القبض على المتهمة، وتم تحرير محضر حمل رقم 42 أحوال.