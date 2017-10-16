بالصور- حملة للكشف المبكر عن "فيروس سي" بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

شنّت إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بأسوان، اليوم الإثنين، حملةً طبية لإجراء فحص فيروس سي، بالتنسيق مع القوات المسلحة بالوحدة الصحية بمنطقة المحمودية، ضمن فعاليات الحملة القومية لمكافحة المرض.

وقال الدكتور مينا مراد مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بصحة أسوان: "إن الحملةفحصت 210 حالات، وأسفرت النتائج عن وجود 5 منها إيجابية.

وأضاف أن الحملات مستمرة لفحص المواطنين على مستوى المحافظة لمكافحة المرض بشكل نهائي.