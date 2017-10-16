وفد أمريكي يصل تركيا في محاولة لتسوية الخلافات بين البلدين

اسطنبول - (د ب أ):

وصل وفد حكومي أمريكي اليوم الاثنين إلى تركيا لإجراء مباحثات تهدف إلى تسوية الخلاف بين البلدين اللذين ينتميان لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وشهد قيام كل دولة منهما بتجميد عملية إصدار التاشيرات لمواطني الدولة الأخرى.

وأفادت شبكة (تي.أر.تي) الاخبارية الرسمية في تركيا بأن جوناثان كوهين نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي يرأس وفد بلاده إلى تركيا.

وذكرت تقارير بأن زيارة الوفد الأمريكي كانت مقررة قبل تصاعد التوترات بين الجانبين الأسبوع الماضي، ولكنها اكتسبت أهمية متزايدة منذ ذلك الحين.

وأوقفت الولايات المتحدة عملية إصدار التاشيرات للمواطنين الأتراك بعد اعتقال موظف قنصلي أمريكي الشهر الجاري. وهذا هو ثاني موظف قنصلي يتم اعتقاله في تركيا.

كما تحتجز السلطات التركية رجل دين مسيحي أمريكي وعددا آخر من المواطنين الأمريكيين.

وقامت تركيا بدورها بوقف إصدار تاشيرات دخول لحاملي جوازات السفر الأمريكية.

وتتصاعد حدة التوترات بين تركيا والولايات المتحدة منذ فترة، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى سياسات البلدين في سورية، كما تطالب أنقرة بتسليم رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة وقعت العام الماضي، فيما تطالب واشنطن بمزيد من الأدلة التي تؤكد ضلوعه في محاولة الانقلاب.