الحلقة (18) من "الركين": "جيكا" يتعهد بالانتقام من "سميح".. و"سميحة" تبدأ مشوار التمثيل

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 02:09

بدأت الحلقة 18 من مسلسل "الركين" بتخيل شفيق لكشف الشيخ الخليجي له وعودته للانتقام منه، ولكنه يكتشف أن كل هذا من وحي خياله وتتجاهله الأحداث بعدها ويعتقد جنيدي، بواب العمارة، بهروبه متخفيا من جريمته.

من ناحية أخرى يبدأ جيكا عمله كخادم في بيت سميح، حيث يقوم سميح بالذهاب معه إلى البيت ووضع بعض المقتنيات القيمة أمامه اختبارا لأمانته ولكن جيكا يفهم ذلك الملعوب وينجح في الاختبار، وتنتقل الحلقة إلى سميحة التي تنجح في تنفيذ تعليمات طارق، ويسند لها دورا بالفعل في عمله الجديد وتبدأ في مشوارها مع النجاح، ويستمر فوزي في التحايل على سوزان التي يزيد تعلقها به ويزيد، في الوقت نفسه، استغلاله لها، وتلفت الحلقة إلى العلاقة القديمة بين صديقي العمر جيكا وسميح، ويتذكر جيكا العديد من تفاصيل تلك العلاقة فيتحسر للتغير الكلي الذي أصاب صديق عمره ويتعهد بالانتقام منه على أذيته له وإعادته لسابق عهده، وتنتقل الحلقة إلى عائلة جيكا التي تتعرض لمصيبة جديدة تتمثل في انكسار قدم شقيقه راضي أثناء وجوده بمدرسته، وترى سعاد إخفاء الأمر على جيكا، ويزداد شوق سميح لرينا، بنت خالة خطيبته إنجي، ولكنها تستمر في خطتها بالاتفاق مع إنجي وتقرر تجاهله وعدم الرد على اتصالاته.

وتنتهي الحلقة بتسلل فرحانة، صديقة سميح القديمة، إلى مكتبه بناءً على طلبه للاختلاء بها بعد انصراف كل الموظفين، وتدخل فرحانة مكتبه فتجد تهاني لا تزال متواجدة وتلاحظ دخولها.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبدالحميد، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد وفيق وأحمد خليل.